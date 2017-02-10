Financial Statements – CITY OF COLUMBIA HEIGHTS

SUMMARY 2017 BUDGET STATEMENT
THE PURPOSE OF THIS REPORT IS TO PROVIDE SUMMARY 2017 BUDGET INFORMATION CONCERNING THE CITY OF COLUMBIA HEIGHTS TO INTERESTED CITIZENS. THE BUDGET IS PUBLISHED IN ACCORDANCE WITH MINNESOTA STATUTES SECTION 471.6965. THIS IS NOT A COMPLETE BUDGET; THE COMPLETE CITY BUDGET MAY BE EXAMINED AT COLUMBIA HEIGHTS CITY HALL, 590 40TH AVENUE N.E., COLUMBIA HEIGHTS, MN 55421. THE CITY COUNCIL APPROVED THIS BUDGET ON DECEMBER 12, 2016.
GENERAL FUND AND BUDGETED GOVERNMENTAL SPECIAL REVENUE FUNDS
ENTERPRISE FUNDS
2016 Budget Compared to 2015 Budget
Published in the
Columbia Hgt-Fridley Sun Focus
February 10, 2017
649072
http://focus.mnsun.com/wp-content/uploads/sites/29/2017/02/649072-1.pdf