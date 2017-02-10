Public Notices

Financial Statements – CITY OF COLUMBIA HEIGHTS

SUMMARY 2017 BUDGET STATEMENT

THE PURPOSE OF THIS REPORT IS TO PROVIDE SUMMARY 2017 BUDGET INFORMATION CONCERNING THE CITY OF COLUMBIA HEIGHTS TO INTERESTED CITIZENS. THE BUDGET IS PUBLISHED IN ACCORDANCE WITH MINNESOTA STATUTES SECTION 471.6965. THIS IS NOT A COMPLETE BUDGET; THE COMPLETE CITY BUDGET MAY BE EXAMINED AT COLUMBIA HEIGHTS CITY HALL, 590 40TH AVENUE N.E., COLUMBIA HEIGHTS, MN 55421. THE CITY COUNCIL APPROVED THIS BUDGET ON DECEMBER 12, 2016.

GENERAL FUND AND BUDGETED GOVERNMENTAL SPECIAL REVENUE FUNDS

ENTERPRISE FUNDS

2016 Budget Compared to 2015 Budget

Published in the

Columbia Hgt-Fridley Sun Focus

February 10, 2017

649072

http://focus.mnsun.com/wp-content/uploads/sites/29/2017/02/649072-1.pdf

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