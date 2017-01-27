Financial Statements – 2017 SUMMARY BUDGET FORM

CITY OF FRIDLEY
THE PURPOSE OF THIS REPORT IS TO PROVIDE SUMMARY 2017 BUDGET INFORMATION CONCERNING THE CITY OF FRIDLEY TO INTERESTED CITIZENS. THE BUDGET IS PUBLISHED IN ACCORDANCE WITH MINNESOTA STATUTES SECTION 471.6965. THIS IS NOT THE COMPLETE BUDGET; THE COMPLETE CITY BUDGET MAY BE EXAMINED AT THE OFFICE OF THE CITY MANAGER, 6431 UNIVERSITY AVE NE, FRIDLEY MINNESOTA 55432
THE CITY COUNCIL APPROVED THIS BUDGET ON DECEMBER 27, 2016.
BUDGETED GOVERNMENTAL FUNDS
Published in the
Columbia Hgt-Fridley Sun Focus
January 27, 2017
645946
http://focus.mnsun.com/wp-content/uploads/sites/29/2017/01/645946-1.pdf