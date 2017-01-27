Public Notices

Financial Statements – 2017 SUMMARY BUDGET FORM

CITY OF FRIDLEY

THE PURPOSE OF THIS REPORT IS TO PROVIDE SUMMARY 2017 BUDGET INFORMATION CONCERNING THE CITY OF FRIDLEY TO INTERESTED CITIZENS. THE BUDGET IS PUBLISHED IN ACCORDANCE WITH MINNESOTA STATUTES SECTION 471.6965. THIS IS NOT THE COMPLETE BUDGET; THE COMPLETE CITY BUDGET MAY BE EXAMINED AT THE OFFICE OF THE CITY MANAGER, 6431 UNIVERSITY AVE NE, FRIDLEY MINNESOTA 55432

THE CITY COUNCIL APPROVED THIS BUDGET ON DECEMBER 27, 2016.

BUDGETED GOVERNMENTAL FUNDS

Published in the

Columbia Hgt-Fridley Sun Focus

January 27, 2017

645946

http://focus.mnsun.com/wp-content/uploads/sites/29/2017/01/645946-1.pdf

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